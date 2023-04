Espectáculo comunitário “Um Canto de Liberdade” em Santarém

A Câmara Municipal de Santarém vai produzir a encenação histórica e comunitária do projecto “Um canto de liberdade”. A Revolução dos Cravos vai ser apresentada em formato de teatro musical com encenação e guião do artista luso-brasileiro Amauri Alves e músicas e direcção musical a cargo do compositor Flávio Medeiros. Quem quiser conhecer e participar neste projecto como intérprete, desde grupos artísticos a movimentos associativos ou moradores de Santarém, haverá uma reunião na sexta-feira, 21 de Abril, pelas 21h00, na Casa do Brasil.

As apresentações do teatro musical estão marcadas para 6 e 9 de Julho. Amauri Alves é especialista na criação e produção de grandes espectáculos históricos tendo no seu currículo várias iniciativas no Brasil com milhares de pessoas envolvidas. Em Portugal foi encenador do maior teatro musical de rua do país, que decorreu em Vila do Conde entre 2015 e 2019. Recentemente encenou com residentes no concelho de Santarém o espectáculo de Natal “A Estrela Guia”, que percorreu várias freguesias do concelho.