“Correspondências Surrealistas…” no Museu Nacional Ferroviário

Com 34 serigrafias da colecção da Fundação Cupertino de Miranda, a exposição integra a Semana do Agrupamento de Escolas do Entroncamento.

O Museu Nacional Ferroviário (MNF), no Entroncamento , tem patente até dia 30 de Abril a exposição “Correspondências Surrealistas…”, que assinala o centenário de nascimento de Mário Cesariny (1923-2006). Em comunicado, o museu afirma que, nesta exposição, pode ser vista parte da obra gráfica de Cesariny, “expoente máximo desta corrente” artística, bem como de Ana Hatherly, Cruzeiro Seixas, Maria Helena Vieira da Silva, Eurico Gonçalves, Carlos Calvet, António Domingues, António Areal e Jorge Camacho.

Com 34 serigrafias da colecção da Fundação Cupertino de Miranda, a exposição integra a Semana do Agrupamento de Escolas do Entroncamento, com apoio do município e colaboração da Fundação do Museu Nacional Ferroviário, sendo “uma oportunidade para apreciar um dos movimentos mais interessantes e intrigantes da História da Arte e para descobrir e explorar um mundo fascinante".