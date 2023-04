“Cronologia do Entroncamento – Da Pré-História ao Final do Estado Novo” é apresentado a 22 de Abril

Manuela Poitout lança livro no Centro Cultural do Entroncamento

O Centro Cultural do Entroncamento recebe no sábado, 22 de Abril, o lançamento do livro “Cronologia do Entroncamento – Da Pré-História ao Final do Estado Novo”, de Manuela Poitout, integrado nas comemorações do 25 de Abril.

Em comunicado, a Câmara do Entroncamento afirma que o livro se reporta à cidade e ao concelho, “abrangendo não só a história da localidade, a sua formação e desenvolvimento, mas também a do território do concelho, anterior à formação do Entroncamento, até onde foi possível chegar documentalmente”. Com apresentação de Luís Miguel Preto Batista, Manuel Fernandes Vicente e Carlos Ferreira, o evento terá um momento musical por Francisco Fanhais.