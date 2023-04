Museus de Abrantes com entradas gratuitas no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

O município de Abrantes está a oferecer entradas gratuitas no Panteão dos Almeida, Museu Metalúrgica Duarte Ferreira e Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, no concelho de Abrantes, como modo de assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, esta terça-feira, 18 de Abril.

A data, instituída em 1982 pelo ICOMOS - International Council of Monuments and Sites e aprovada pela UNESCO no ano seguinte, “tem vindo a oferecer a oportunidade de aumentar a consciência pública relactivamente à diversidade do património e aos esforços necessários para o proteger e conservar, permitindo, ainda, chamar a atenção para a sua vulnerabilidade”, lê-se no site oficial da Direção-Geral do Património Cultural.