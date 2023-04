25 de Abril em Alhandra com actividades para todos

A União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz vai promover um conjunto de iniciativas para celebrar o 25 de Abril. Haverá actividades para todos os gostos, desde eventos desportivos, exposições e teatro. Do programa destacam-se a 22 de Abril os galardões de mérito da freguesia no dia 22 de Abril, às 21h00, no auditório da Sociedade Euterpe Alhandrense, que vão distinguir cidadãos de mérito da localidade. No dia 24 de Abril, às 21h00, haverá a sessão solene comemorativa do 25 de Abril na Praça 7 de Março em Alhandra, com actuação do grupo coral da Euterpe, intervenções dos grupos políticos eleitos na freguesia e um momento cultural com Mário Trovador. No dia 25 de Abril, pelas 10h00, haverá um desfile comemorativo pelas ruas de Alhandra.