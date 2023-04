Sexta edição do Festival Internacional de Balonismo de Coruche realiza-se no Parque do Sorraia

Coruche é a capital do Balonismo no fim de semana

O Parque do Sorraia recebe a partir do dia 21 de Abril a sexta edição do Festival Internacional de Balonismo de Coruche. Voos matinais, balão estático, artesanato e produtos locais, espaço de comida e bebida, animação musical e infantil e Night Glow Show fazem parte do programa.

Dias 22, 23 e 24 os voos de balão começam às 06h30 e decorrem até às 08h00. A caminhada do balonismo está marcada para dia 23. No dia 24, das 21h00 às 23h00, realiza-se o baptismo em balão de ar quente estático. A organização é da Câmara Municipal de Coruche com o apoio técnico de empresa especializada em balonismo.