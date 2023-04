Desfile em Azambuja mostra evolução e diversidade do traje ribatejano

A vila de Azambuja receber, no domingo, 23 de Abril, o I Desfile do Traje Ribatejano, uma iniciativa que pretende valorizar os trajes típicos e o modo de os usar pelas populações ribatejanas, numa representação da sua arte e diversidade em décadas passadas.

O evento, que vai contar com a presença de cerca de 30 grupos da região do Ribatejo, está marcado para as 15h00 junto à Junta de Freguesia de Azambuja, seguindo em direcção à praça do município.

O I Desfile do Traje Ribatejano resulta de uma co-organização entre o Câmara de Azambuja, as juntas de freguesia de Azambuja e de Vale do Paraíso, o Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja e o Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso. A iniciativa conta ainda com o apoio da Federação do Folclore Português.