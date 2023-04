partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Freguesia de Vale da Pedra celebra aniversário com Trilho do Vale

Para comemorar o 35º aniversário da freguesia de Vale da Pedra, a junta de freguesia está a organizar o primeiro Trilho do Vale, “Passeio BTT, Caminhada e Corrida”. A iniciativa está agendada para dia 28 de Maio, com partida do Centro Social, Cultural e Recreativo de Vale da Pedra. O passeio de BTT inicia-se às 09h00 e a corrida e caminhada às 10h00.

O passeio de BTT inclui provas de 10 e 35 quilómetros e a corrida e caminhada são de 10 quilómetros. A inscrição dá direito a seguro e reforço, e há entradas, sopa da pedra ou bifana no prato e sobremesa para quem pretender almoçar. O almoço dá direito a uma t-shirt alusiva. As inscrições podem ser feitas através do e-mail geral@jf-valedapedra.pt, sendo que os preços variam consoante a prova.