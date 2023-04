Semana Taurina de Samora Correia com segurança reforçada

A Junta de Freguesia de Samora Correia solicitou à GNR a presença de quatro elementos em regime gratificado para reforçarem a segurança durante a Semana Taurina, que vai decorrer na cidade de 28 de Abril a 3 de Maio. A decisão foi tomada após reunião com o comandante da do posto da freguesia e pretende prevenir desacatos como aconteceram no ano passado. Este ano a Semana Taurina vai contar com oito elementos da GNR no total, sendo que os quatro que vão ser pagos pela junta vão circular antes e após as largadas de toiros nocturnas.

“Não conseguimos controlar tudo, mas o que aconteceu no ano passado não é habitual nas nossas festas. Decidimos por isso reforçar a segurança”, disse o presidente da Junta de Samora Correia, Augusto Marques. Recorde-se que o ano passado, tal como noticiou O MIRANTE, grupos rivais envolveram-se em conflitos com recurso a armas brancas e de fogo. Na altura o caso foi entregue à Polícia Judiciária.