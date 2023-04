Bolsas de estudo para estudantes da Chamusca e Pinheiro Grande

partilhe no Facebook

A União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande vai organizar uma iniciativa, a 22 de Abril, intitulada “Cerimónia de Entrega de Bolsas de Estudo”. A sessão decorre às 15 horas no salão nobre da junta de freguesia. Em comunicado, A União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande refere que encara como sendo uma das opções estratégicas para o seu desenvolvimento, a promoção do sucesso escolar e a inclusão social. “É nosso objectivo promover a inovação social, assegurar o apoio financeiro aos alunos que frequentem mestrado (não integrado) ou doutoramento no Ensino Superior, e proporcionar a todos os jovens o mesmo tipo de oportunidades e recursos escolares”, salienta. “A Educação é de facto uma tarefa da responsabilidade de toda a sociedade, pelo que, o acesso à mesma por parte de todos, independentemente da sua condição socioeconómica, é uma premissa basilar que deve nortear a acção das autarquias”, acrescenta.