Casa do Campino em Santarém recebe exposição de modelismo ferroviário

Exposição de modelismo ferroviário vai estar patente na Casa do Campino em Santarém e conta com edificações reais, como é o caso da passagem de nível das Assacaias.

A Casa do Campino, em Santarém, vai receber uma exposição de modelismo ferroviário, com entrada gratuita. No evento espera-se a presença do clube espanhol Club Ibérico de Módulos H0. A maqueta presente será composta por módulos de normativa “Maquetren”, representando, alguns deles, edificações reais, como é o caso da passagem de nível das Assacaias, no concelho de Santarém. A exposição está patente de 28 de Abril a 1 de Maio.

Para aproximar a mostra da realidade, os comboios terão hora para partir de determinada estação e vão fazer paragens até ao destino. A exposição pode ser visitada sexta-feira, 28 de Abril, das 16h às 19h, sábado das 10h às 13h e das 16h às 19h, domingo no mesmo horário e segunda-feira das 10h às 13h.