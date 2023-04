Congresso da Sopa é um marco na cidade de Tomar

O Congresso da Sopa está de volta a Tomar para celebrar a 29ª edição no Jardim do Mouchão.

A Câmara Municipal de Tomar anunciou mais uma edição do Congresso da Sopa, um evento que é já um marco na cidade nabantina. A iniciativa, que vai para a sua 29ª edição, terá lugar no dia 6 de Maio no Jardim do Mouchão, junto ao rio Nabão. A organização do evento pertence à autarquia que conta com a ajuda de vários restaurantes, adegas, colectividades e produtores locais. O Centro de Integração e Reabilitação (CIRE) de Tomar, o Pingo Doce e a Delta também vão contribuir na organização.

São esperadas milhares de pessoas num evento onde está prometida muita animação e degustação de uma diversidade de sopas tradicionais. Os bilhetes para o Congresso estão à venda no Posto de Turismo e no CIRE, tendo um custo de dois euros para crianças, dos 6 aos 12 anos, cinco euros para os adultos, sendo que o pack família (2 adultos + 2 crianças) tem o custo de 12 euros. Há ainda um kit composto por taça, colher, copo e guardanapo (que não está incluído no bilhete) no valor de 3,50 euros. A venda de bilhetes à porta do evento decorre a partir das 10 horas.