FeirOurém de 2023 promete ser uma das melhores de sempre

O executivo municipal de Ourém realizou uma apresentação pública da FeirOurém 2023, um evento de referência na região, e que se realiza entre 16 e 20 de Junho deste ano, em toda a área envolvente do Centro Municipal de Exposições e o Parque da Cidade Dr. António Teixeira. O cartaz principal do certame aposta em nomes de relevo nacional, numa programação diversificada, que inclui exposições de actividades económicas, artesanato e gastronomia.

A nave poente, com 800 m2, vai acolher os produtos do Mundo Rural e será composta por 14 bancas e 18 stands de artesanato e mundo rural. Na nave nascente estarão 35 stands comerciais num total de 1000 m2. No exterior vão ser alocados vinte e um stands, que reúnem todas as condições para receber as mais diversas actividades e 13 stands destinados às juntas de freguesia do concelho. Para além disso, estarão disponíveis 10 zonas de diversões, seis zonas para o sector automóvel de máquinas e alfaias agrícolas, 11 pontos de venda de street food, oito bares e uma zona de descanso.

O cartaz dos concertos inclui nomes como Xutos e Pontapés, Ana Moura, Wet Bed Gang, C4 Pedro, Ruizinho de Penacova, entre outros. À semelhança de anos anteriores, a FeirOurém termina no dia 20, feriado municipal e Dia da Cidade, em que decorrerá, para além das cerimónias protocolares, a tradicional Sardinhada Popular. A entrada é gratuita, com bilheteira apenas para os espectáculos, bares e lounge.