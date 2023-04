Festival Internacional de Cinema de Santarém com financiamento garantido

O jovem realizador escalabitano Chico Noras, a presidente do Cineclube de Santarém, Rita Correia, e o vereador da Câmara de Santarém Nuno Domingos estiveram numa primeira apresentação do festival realizada em Março

O Cineclube de Santarém vai receber um subsídio de 30 mil euros por parte da Câmara Municipal de Santarém, sendo um montante de 20 mil euros para financiar a organização do Festival internacional de Cinema de Santarém – FICS e 10 mil euros destinados a apoiar a programação regular do Cineclube.

Recorde-se que o Cineclube de Santarém vai realizar a 16ª edição do Festival Internacional de Cinema de Santarém, entre 24 e 28 de Maio, em diversas salas da cidade de Santarém, numa coprodução com o Município de Santarém. O FICS nasceu em 1971 e é considerado o primeiro festival internacional do país, antes dos da Figueira da Foz e de Tróia), tendo numa primeira fase, durante 10 anos, tido como principal impulsionador o cinéfilo escalabitano Fernando Duarte e, numa segunda fase, entre 1985 e 1989, a Câmara de Santarém.

Nesta terceira vida do FICS, num formato que alia a iniciativa da sociedade civil à do município, vão manter-se as temáticas de ligação ao mundo rural e ao ambiente, numa homenagem aos seus criadores e também de posicionamento da cidade nesta forma de expressão artística e cultural.

Na apresentação do FICS, a presidente do Cineclubde de Santarém, Rita Correia, afirmou que a 16.ª edição do festival terá apenas cinco dias. A programação vai contar com diferentes secções, competitivas (internacional e portuguesa) e não competitivas, como o evento “Foco”, com uma relação directa com a história do cinema, sobre um autor ou temática, onde serão exibidos filmes antigos, e a ação “Panorama”, com apresentação da produção contemporânea nacional e internacional.

Um dos pontos altos do festival vai ser o “Cinema à Mesa”, na noite de sábado 27 de Maio, no Refeitório do Seminário, com a exibição de um filme, seguido de uma refeição relacionada com a fita e preparada por um ‘chef’. O programa conta ainda com um serviço educativo, designado “Sementes e Rebentos”, que visa a formação de públicos, em torno da temática agrícola e ambiental, em “sessões pensadas para crianças e jovens”, envolvendo as escolas do concelho. Uma exposição de homenagem ao antigo Festival Internacional de Cinema de Santarém dará a conhecer ao público, principalmente de fora e aos jovens, a história do FICS.