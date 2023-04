“Rumo à Revolução / Os meses finais do Estado Novo” vai ser apresentado na tarde de sexta-feira, 21 de Abril, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém

Livro sobre os meses finais do Estado Novo apresentado em Santarém

“Rumo à Revolução / Os meses finais do Estado Novo” é o título do livro que vai ser apresentado na tarde de sexta-feira, 21 de Abril, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém, numa sessão promovida pelo município e pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. A obra é da autoria de José Matos e Zélia Oliveira.