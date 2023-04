Mais de cem mil euros para apoiar eventos desportivos em Santarém

A Câmara de Santarém vai financiar com um montante global de 115 mil euros quase meia centena de iniciativas desportivas no concelho.

A Câmara de Santarém vai destinar 115.270 euros para apoiar a organização de eventos desportivos no concelho durante o ano de 2023. A decisão foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo municipal, abrangendo quase meia centena de actividades, com destaque para o Santarém Cup, torneio de futebol juvenil da Académica de Santarém, financiado com 20 mil euros. O clube recebe ainda mais dois apoios, de 3600 euros para apoiar a organização do campeonato nacional de petanca e de mil euros para o Scababisgym, festival de ginástica.

Os apoios mais relevantes, acima da fasquia dos 5 mil euros, vão também para a Santeirim – Associação de Desporto Veterano, que vai receber 10 mil euros para organizar o torneio internacional de futebol veterano; o Vitória Futsal Cup organizado pelo Vitória de Santarém vai contar com 9600 euros; o torneio internacional de ginástica Scalabiscup, promovido pelo Gimno Clube de Santarém, leva 7200 euros, tal como o Santarém Ladies Open, torneio de ténis internacional pelo Clube de Ténis de Santarém; o Moçarria Aventura Clube recebe 6 mil euros para organizar uma prova do nacional de motocross.