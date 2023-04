Concerto dos UHF na celebração do 25 de Abril em Torres Novas

O programa comemorativo inclui a habitual sessão solene na Praça dos Claras, o baile popular e porco no espeto e a inauguração da Pista Internacional de Pesca do Almonda

O concerto dos UHF “A Herança do Andarilho”, com sete canções de José Afonso adaptadas ao som do grupo, assinala, na tarde de dia 25, a celebração da Revolução dos Cravos em Torres Novas, anunciou o município. De acordo com uma nota da Câmara de Torres Novas, o programa comemorativo inclui a habitual sessão solene na Praça dos Claras, de manhã, o baile popular e porco no espeto, à tarde, estando, ainda, agendada a inauguração da Pista Internacional de Pesca do Almonda.

Na segunda-feira de manhã, no auditório da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, serão atribuídos os prémios do concurso de vídeos curtos sobre o 25 de Abril em Torres Novas, com o tema “A liberdade e um rio”, destinado a estudantes do concelho e também às universidades seniores ou valências ocupacionais e formativas, lê-se no comunicado.