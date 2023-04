Os 49 anos da Revolução de Abril vão ser celebrados em Santarém com muitas actividades no feriado de 25 de Abril e na véspera

Festejos do 25 de Abril em Santarém com António Zambujo e muito mais

Os 49 anos da Revolução de Abril assinalam-se em Santarém com um concerto de António Zambujo, na segunda-feira à noite, e, na terça-feira, com “Há Festa no Jardim”, Cravos para Salgueiro Maia e uma Marcha pelo Futuro, entre outras iniciativas.

No âmbito das comemorações promovidas pelo município em parceria com a associação cultural das Comemorações do 25 de Abril em Santarém, António Zambujo dará um concerto, na segunda-feira à noite, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), segundo uma nota do executivo escalabitano.

No feriado do 25 de Abril, o Jardim da República vai receber associações e agentes culturais na iniciativa “Há Festa no Jardim”, entre as 10h30 e as 16h45, num dia em que, às 11h00, bandas filarmónicas do concelho vão percorrer várias ruas da cidade, decorrendo meia hora depois a deposição de cravos junto à estátua do “Capitão de Abril” Salgueiro Maia e, às 13h00, o habitual almoço na antiga Escola Prática de Cavalaria.

À tarde, o desfile “Marchar pelo Futuro” vai percorrer várias ruas da cidade, a partir das 16h45, culminando a celebração com o Encontro de Coros, que vai juntar, a partir das 17h30, na Igreja da Graça, grupos corais da Figueira da Foz, Lisboa, Vigo (Galiza) e Santarém.