Município atribui apoio para realização da Festa do Bodo na Azinhaga

A Confraria do Divino Espírito Santo de Azinhaga vai receber um apoio financeiro do município da Golegã para a realização da Festa do Bodo, ou do Divino Espírito Santo, que se realiza de 25 a 28 de Maio na aldeia natal do prémio Nobel da Literatura, José Saramago. O apoio, no valor de 13 mil euros, foi aprovado por unanimidade na última reunião de câmara, que se realizou a 24 de Março.

O programa da festa, que decorre de quatro em quatro anos, inclui o tradicional cortejo de moças, espectáculos musicais, fados, touro à corda e largadas. A par destas atracções vão estar presentes vários expositores de artesanato. As ruas da aldeia vão ser decoradas com flores e colchas à janela.

A 26 de Maio a festa conta com a presença da banda portuguesa The Lucky Duckies no palco Azistock, Miradouro. As inscrições para participar no cortejo podem ser realizadas na Junta de Freguesia da Azinhaga. Semelhante aos festejos nos Açores e em Tomar, esta festa conjuga o culto do Espírito Santo com a vertente popular.