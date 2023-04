Banda Nabantina faz 149 anos e continua a ser referência no associativismo de Tomar

Banda Nabantina vai subir ao palco do Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, no feriado de 25 de Abril, para um concerto com a cantora Ana Laíns. fotoDR

Tem mais de quatro centenas de associados, uma escola de música e vai formar uma banda juvenil. A banda vai ser uma das figuras de proa da edição deste ano da Festa dos Tabuleiros.

A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina faz 149 anos, um número que faz da colectividade uma das mais antigas do concelho de Tomar. A influência que tem no concelho reflecte-se nas cerca de quatro centenas de associados que contribuem para que continue a desempenhar um trabalho activo na captação de jovens músicos para a banda. O segredo para a longevidade, na opinião de João Victal, presidente da associação há quatro anos, são as pessoas e o amor que sentem por um projecto familiar e de proximidade com a comunidade. “Todos os órgãos sociais e associados que passaram por esta associação, desde a sua fundação, trabalharam para que nunca morresse e continuasse a desempenhar um papel activo na comunidade”, afirma a O MIRANTE, acrescentando que o espírito de união e camaradagem são as principais características do grupo. “Somos mesmo uma família”, reitera.

A pandemia foi uma fase que também trouxe algumas dificuldades à colectividade, tendo perdido alguns associados e apoios financeiros que tinha. Só agora está a conseguir recuperar financeiramente através da ajuda da câmara municipal, da junta de freguesia e de uma parte do tecido empresarial do concelho de Tomar. Os ensaios realizam-se às sextas-feiras à noite e sábados e preparam os músicos para os concertos e arruadas que têm aumentado nos últimos meses. O “boca a boca” entre amigos ainda é o principal mecanismo de captação de novos talentos para a banda, refere o dirigente. Para além da escola de música, a direcção está a começar agora um novo projecto com a criação de uma banda juvenil.

Projectos futuros

No dia 25 de Abril, a Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina vai subir a palco para um concerto em conjunto com a cantora Ana Laíns no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar. João Victal, confessa estar entusiasmado com uma experiência que possibilita dar visibilidade à associação. “São iniciativas como esta que permitem às associações do concelho mostrarem o excelente trabalho que fazem todas as semanas. Gostamos de fazer arruadas, mas isto é outro nível”, afirma, com um sorriso. Em relação ao futuro, João Vital revela que a banda vai realizar alguns concertos em instituições e um espectáculo de aniversário em Setembro na Várzea Pequena. “Como não podia deixar de ser, vamos ter uma participação muito activa na preparação e durante a Festa dos Tabuleiros, a maior festa do concelho e uma das maiores do país”, sublinha.