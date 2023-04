Filarmónica Gualdim Pais assinala Dia da Dança com espectáculo comemorativo

Sociedade Filarmónica Gualdim Pais comemora Dia Mundial da Dança com espectáculo comemorativo “Suite La Bayadére”

Para assinalar o Dia Mundial da Dança, os alunos do ensino especializado de dança da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais vão apresentar o espectáculo comemorativo “Suite La Bayadére”. O espectáculo de bailado será exibido no Auditório Polivalente da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, em Tomar, dia 29 de Abril, com duas sessões, uma a começar às 17 horas e a outra às 21h30.A reserva de bilhetes é feita através de contacto telefónico ou enviando email para geral@sfgp.pt.