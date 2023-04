Festival Nacional de Robótica realiza-se em Tomar

A edição deste ano do Festival Nacional de Robótica vai realizar-se em Tomar, entre os dias 28 e 30 de Abril, no Pavilhão Jácome Ratton. A iniciativa é organizada pelo Instituto Politécnico de Tomar e pela Sociedade Portuguesa de Robótica, contando com o apoio logístico da Câmara Municipal de Tomar e do Agrupamento de Escolas Templários. O festival, para além de promover a Ciência e a Tecnologia junto de investigadores, professores, jovens e comunidade, dá a oportunidade aos investigadores da área da Robótica de mostrar os resultados das suas investigações.

As competições estão divididas em duas, a competição “junior” e a competição “major” com várias categorias dentro de cada uma delas. Há ainda a possibilidade de inscrição em três workshops: o EDUCamp EU-RATE, que se destina às crianças entre os 11 e os 14 anos, o Futebol Robótico CamTracked, que se destina aos alunos do ensino secundário que tenham conhecimento prévio de programação e tem enfoque na programação e estratégia de jogo, e o RCJ Rescue Simulation, um workshop que se destina aos alunos do ensino secundário com conhecimentos de programação e tem como finalidade explorar e mapear um labirinto com diferentes divisões, bem como identificar as vítimas ao longo do trajecto. Todos os participantes terão de levar o seu portátil.