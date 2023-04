“Amadeo” no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

O filme “Amadeo”, de Vicente Alves do Ó, vai ser exibido na noite de quarta-feira, 26 de Abril, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, numa sessão que contará com a presença do realizador. O filme “explora os verdes anos do pintor modernista, futurista, cubista e expressionista Amadeo de Souza-Cardoso, que desapareceu em 1918 vitimado pela gripe espanhola”, refere uma nota do município escalabitano.

Inserido na programação do Cineclube de Santarém, “Amadeo” integra as comemorações da Revolução de 25 de Abril de 1974, numa organização conjunta do município, através do projeto Santarém Cultura e da Comissão das Comemorações do 25 de Abril de Santarém.