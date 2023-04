Centenário do nascimento de Sebastião Mateus Arenque assinalado em Azambuja

Centro Social Paroquial de Azambuja vai assinalar com uma iniciativa os 100 anos do nascimento do etnógrafo e poeta popular azambujense.

O Centro Social Paroquial de Azambuja vai assinalar no sábado, 29 de Abril, pelas 16h00, no auditório da instituição, o centenário do nascimento de Sebastião Mateus Arenque, com um conjunto de iniciativas que vão evocar a vida e obra do poeta popular e etnógrafo azambujense.

Sebastião Mateus Arenque foi na última década da sua vida utente do Centro Social Paroquial de Azambuja e a instituição considera pertinente homenagear o homem que é um “ícone da cultura”, sobretudo para as gentes do concelho de Azambuja.

A iniciativa, explica a instituição em comunicado, insere-se no projecto educativo “A Descoberta de costumes e tradições do concelho de Azambuja”, que visa dar a conhecer as raízes, valores, costumes e tradições, mas também as festas populares, o artesanato, as danças tradicionais e a gastronomia.

Autor de um vasto trabalho literário iniciado em 1980 com “Subsídios para o Cancioneiro Popular de Azambuja”, Sebastião Mateus Arenque morreu com 97 anos a 1 de Junho de 2019.