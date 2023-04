“A Moagem – Fábrica das Artes” volta a abrir portas em Tomar

partilhe no Facebook

No dia da abertura foram entregues diplomas aos formandos que participaram nos workshops

O espaço “A Moagem – Fábrica das Artes”, em Tomar, voltou a abrir portas ao público e tem previsto um conjunto de actividades e projectos que prometem cativar os amantes das artes. O projecto está instalado no edifício da Moagem A Portuguesa e o espaço vai contar com uma oferta muito variada de ateliers e workshops, desenvolvidos por artistas e artesãos de olaria tradicional, flores de papel e rodilhas, latoaria, cestaria, têxteis e muitas outras formas de arte criativa.

Durante a reabertura, na sexta-feira, 14 de Abril, foram entregues diplomas aos formandos que ali participaram nos vários workshops promovidos. Na edição deste ano, os ateliers e oficinas estão distribuídos por cinco pisos, com destaque para o piso térreo onde está instalada a oficina “Saber-fazer”, ligada à Festa dos Tabuleiros. O projecto tem como objectivo ser reconhecido nacional e internacionalmente como atracção cultural e turística.

O espaço pode ser visitado às sextas-feiras, sábados e domingos. Nos feriados de 25 de Abril, 8 e 10 de Junho o horário é limitado. O espaço encerra nos feriados de 1 de Maio e 15 de Agosto.