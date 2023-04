Comemorações do 25 de Abril em Santarém com 50 mil euros de apoio

A comissão para as Comemorações Populares do 25 de Abril – Associação Cultural vai contar com um apoio da Câmara de Santarém no valor de 49.532 euros para custear a programação do 49º aniversário da Revolução dos Cravos. O subsídio foi aprovado por unanimidade pelo executivo municipal na sua última reunião.

A atribuição do apoio, justifica a autarquia, “é devido ao trabalho desenvolvido por esta associação, que ano após ano, e desde 1975, organiza ininterruptamente, um programa das comemorações do 25 de Abril para as 18 freguesias do concelho, diversificado e que vai de encontro ao objetivo de continuar a demonstrar a excepcional relevância e notoriedade histórica de Santarém, na Revolução dos Cravos, que teve lugar no dia 25 de Abril de 1974”.

Entretanto, no dia 23 de Abril, a associação prestou homenagem aos seus companheiros sepultados no Cemitério de Santarém, nomeadamente Teresa Rosário Lopes Moreira, Carlos Oliveira (Chona), Manuel Castela, Fausto Sacramento Marques, Humberto Lopes, Francisco Pereira Viegas, Fernando Vieira Castelo e Rui Raposo, com a deposição de cravos vermelhos junto aos seus túmulos.

O vereador da Câmara de Santarém, Nuno Domingos, referiu que essa cerimónia simbólica pretendeu relembrar os que já não estão entre nós e que dedicaram a sua vida à luta pela liberdade e pelos seus valores”. Na homenagem, que já não acontecia há muitos anos, foram ainda recordados Mariana Ginestal Machado, Pisca Eugénio, Joaquim Maria das Neves, José Colaço, José Niza e Maria Emília Corujo.