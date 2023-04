Constância assinala Dia Mundial da Dança

O Dia Mundial da Dança vai ser assinalado no sábado, 29 de Abril, em Constância, com a iniciativa «25 Anos de Museu, 25 minutos de Zumba!», que vai decorrer a partir das 10h30, no Jardim dos Museu dos Rios e das Artes Marítimas, equipamento que celebra 25 anos.

A participação é gratuita, mas com inscrição obrigatória que deve ser efetuada no Parque Desportivo Municipal, presencialmente, ou através do endereço de correio electrónico parque.desportivo@cm-constancia.pt, ou do número de telefone 249 739 627.