Santarém apoia criação de arquivo sobre actividade teatral

A Câmara de Santarém anunciou que vai apoiar o projecto da associação Parasita para a criação de um arquivo sobre a actividade teatral do escalabitano Carlos Oliveira “Chona” (1949-2021). Em comunicado, o município indica que o projecto, a concretizar no biénio 2023/2024, “tem como objectivo tratar e domiciliar o espólio documental de Chona e toda a documentação proveniente de fontes diversas referentes a mais de cinco décadas (1964-2021) de encenação, interpretação, dramaturgia, formação, programação, produção e associativismo nas artes performativas em Santarém”. No âmbito do projecto, a associação Parasita está a realizar um ciclo de palestras “em torno de questões sobre teatro, história, memória e arquivo”, lê-se na nota.