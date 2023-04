Convento de Cristo em Tomar assinala Dia Mundial da Dança

partilhe no Facebook

O Convento de Cristo, em Tomar, assinala, sábado, o Dia Mundial da Dança com uma actuação, nos claustros da Micha e Principal, de “dançarinos de diferentes estilos”, que irão representar as escolas e academias a que pertencem. Em comunicado, a direção do monumento Património da Humanidade afirma que o evento integra a dança na programação cultural de um espaço que acolhe “várias manifestações artísticas e culturais”.

Nas sessões, que acontecerão entre as 11h00 e as 16h00, actuarão bailarinos da Academia de Bailado da Lousã, Academia de Ballet Condessa das Canas (Arganil), Arabesque Academia de Dança (Ourém), B. Ballet Escola de Dança (Fátima), Escola de Dança E-Motion (Arganil), Kelly Lisboa – Studio de Dança (Pombal), Erica Mendes e Alexandra Bruno (Tomar).