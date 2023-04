O Corpo da Dança apresenta “Dança no Museu” em Torres Novas

O Museu Municipal Carlos Reis, em Torres Novas, assinala sábado, 29 de Abril, a partir das 16h00, o Dia Mundial da Dança com o espectáculo “Dança no Museu”, pela escola O Corpo da Dança, com direção da coreógrafa Marta Tomé. O espectáculo apresenta uma “sequência de performances que dialogam com as obras de Carlos Reis e com o espaço do Museu Municipal”, contando Marta Tomé com a colaboração de Luzia Rocha, investigadora do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, segundo uma nota da Câmara de Torres Novas.



“No dia em que se comemora mundialmente a dança, reunimos o património e as artes numa confluência entre música, pintura e coreografia. O movimento é o solo comum que une corpos e ritmos inscritos no legado histórico e na atualidade dinâmica da vida quotidiana”, afirma a sinopse do espectáculo.



O Dia Mundial da Dança é assinalado anualmente a 29 de Abril e foi instituído em 1982 pelo Conselho Internacional da Dança (CID), entidade criada sob a égide da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). A data foi escolhida para recordar o nascimento do coreógrafo francês Jean-Georges Noverre, um dos pioneiros da dança moderna.