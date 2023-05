Scarmind vencem o primeiro Alverca Band Fest

Os Scarmind foram os vencedores da primeira edição do concurso de bandas, Alverca Band fest, promovido pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. A banda reuniu as preferências do júri composto por Sandro Santos, em representação da Junta de Freguesia, Paulo Nascimento, do Armazém Do Rock e Joel Silva, baterista dos HMB e Lacraus. Em segundo lugar no concurso ficou a banda de Vila Franca de Xira, MINAS - Make It Nice And Smooth. Os Scarmind vão agora subir ao palco das Festas de Alverca no dia 26 de Junho e os Make It Nice And Smooth dia 26 de Maio nas Festas do Sobralinho. O júri atribuiu ainda um terceiro lugar aos Efeito Borboleta. Os concertos decorreram este sábado e domingo no Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca, com entrada livre. A organização já se comprometeu a dar espaço a novos talentos musicais em 2024 onde voltará a promover o Alverca Band Fest.

