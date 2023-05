Conferência em Santarém com a historiadora Raquel Henriques da Silva

“O gosto pela arte e pelo colecionismo nas elites intelectuais de Oitocentos” é o tema da conferência que a historiadora Raquel Henriques da Silva vai dar no sábado, 6 de Maio, em Santarém. A sessão está marcada para as 16h00, no auditório da Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral, e insere-se no ciclo de palestras no âmbito da exposição que se encontra patente no mesmo local e também na Biblioteca Municipal sobre Anselmo Braamcamp Freire.

A oradora é professora catedrática jubilada, integra o Departamento de História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Como historiadora da arte, Raquel Henriques da Silva publicou livros, catálogos ou artigos científicos sobre temas como os domínios da História de Lisboa, urbanismo e arquitetura nos séculos XIX-XX, artes plásticas ou museologia.

A exposição sobre Anselmo ‘Braamcamp Freire: o génio poliédrico’, continua patente em dois locais distintos da cidade de Santarém. Na Casa do Brasil, a mostra pode ser percorrida de terça-feira a sábado, entre as 09h00 e as 12h30 e das 14h00 às 17h30, enquanto que na Biblioteca Municipal encontra-se aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h00, podendo ser visitada até 31 de agosto de 2023.