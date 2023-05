Grupo de teatro da Casa do Povo de Pontével actua em Santarém

O Kaspiadas – Grupo Cénico da Casa do Povo de Pontével vai representar a comédia “O Que Quiser”, de Frederico Curado com encenação de Mário Júlio Reis, no Teatro Taborda do Círculo Cultural Scalabitano, em Santarém. O espectáculo está agendado para dia 6 de Maio, às 21h30. Os bilhetes têm um custo de 5 euros e podem ser reservados através do 243 321 150, entre as 15h00 e as 20h00, ou pelo e-mail circuloscalabitano@gmail.com.