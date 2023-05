Aldeia de Sinterra tem colectividade com mais associados que habitantes

Associação Recreativa Cultural e Desportiva Sinterrense conta com mais associados do que a aldeia tem de habitantes

A aldeia de Sinterra tem uma colectividade com mais associados que habitantes tem a localidade da União das Freguesias de Azoia de Cima e Tremês. A Associação Recreativa Cultural e Desportiva Sinterrense, criada em 18 de Maio de 2018, tem outras singularidades que a distinguem no concelho de Santarém, como a de ter a sede na capela da aldeia que esperava alguns acabamentos para começar a receber missas. Um grupo de amigos que se juntou porque não havia animação na terra tomou conta do edifício onde a torre nunca chegou a ter sinos e o altar foi substituído por um palco, onde da altura de três degraus o artista Madeira Show animou a festa de 25 de Abril com porco no espeto.