Festival das Juventudes em Abrantes

O Festival das Juventudes regressa a Abrantes, entre quinta-feira e sábado, com espectáculos musicais e uma Feira de Oferta Formativa, onde serão divulgadas oportunidades no concelho nas áreas da educação e formação profissional.

Com o tema “Constrói o teu futuro”, o programa do Festival das Juventudes inclui demonstrações de teatro e dança, ‘workshops’ e espetáculos musicais com KURA, JÜRA, Dupla Mete Cassetes, DJ Sérgio B., DJ Atiik, Los Chicos e DJ DANNI VITA, de acordo com o município.

No Festival das Juventudes de Abrantes, que vai decorrer no Parque Urbano de S. Lourenço, acontecerá ainda a final da Chuva de Talentos, projeto das associações de pais e estudantes das escolas básicas e secundárias Dr. Solano de Abreu e Dr. Manuel Fernandes que permite aos estudantes mostrarem os seus talentos nas diversas áreas.

Ainda segundo a Câmara de Abrantes, durante os três dias do evento, de entrada livre, haverá campismo gratuito e uma Feira da Oferta Formativa onde serão divulgadas as oportunidades nas áreas da educação/formação profissional existentes no concelho com o objetivo de ajudar os jovens a tomar uma decisão informada sobre o seu futuro profissional.