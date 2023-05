“Bibliotecando” em Tomar vai homenagear o escritor Mário Cláudio

A 13ª edição do “Bibliotecando” decorre a 5 e 6 de Maio na Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca, em Tomar. A edição, que este ano tem como tema “Margem e caminho: leituras da fronteira”, dedica-se a demonstrar a condição humana, fazendo uma reflexão sobre a construção dos discursos e estética da margem e suas acepções como espaço de liberdade e de criatividade.

A iniciativa tem início oficial na sexta-feira, 5 de Maio, às 09h30, com a sessão de abertura seguida de “Uma viagem pela obra de Mário Cláudio”. O escritor será homenageado e receberá o Prémio Bibliotecando 2023. Da parte da tarde terão lugar vários painéis alusivos a obras do autor. O dia 6 de Maio fica marcado por vários painéis dinamizados por convidados com trechos de livros do escritor e pelo habitual almoço no Congresso da Sopa que nesse dia decorre no Jardim do Mouchão.

O evento terá algumas iniciativas paralelas como a feira de livros de autores presentes nos painéis, que decorre de quinta-feira a sábado na biblioteca municipal. Mário Cláudio chegará mais cedo para um encontro com os leitores, a 4 de Maio às 15h00. Ainda na programação paralela, José Santos e Rui Sérgio protagonizam o espectáculo “Poesia Cantada”, pelas 21h00 de 5 de Maio, no auditório principal do Instituto Politécnico de Tomar.

A iniciativa resulta de uma parceria entre várias entidades: os agrupamentos de escolas Templários e Nuno de Santa Maria, o município de Tomar, o Centro de Formação “Os Templários”, a Rede de Bibliotecas Escolares, o Instituto Politécnico de Tomar e o Centro Nacional de Cultura.