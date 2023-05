Festa dos Tabuleiros serviu de mote para projecto do Teatro Nacional D. Maria II em Tomar

O Auditório da Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar, recebeu a primeira sessão do “Porvir”. A iniciativa foi promovida pelo Teatro Nacional D. Maria II, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian e com município, e faz parte da Odisseia Nacional, projecto também do Teatro Nacional. Léa López explicou a O MIRANTE o conceito do projecto que percorre as escolas do país de norte a sul e ilhas. O objectivo principal é criar ligações entre as pessoas e os acontecimentos mais marcantes dos concelhos visitados. As formas utilizadas são diversas, nomeadamente através de uma caminhada, um almoço ou um teatro. Lara Soares, Sandra Barros e Inês Vicente, da Burilar, também fazem parte da equipa criativa.

Como a Festa dos Tabuleiros decorre no mês de Julho, Lara Soares, artista plástica, explicou que não havia maneira de fugir ao tema. Percorreram a cidade em busca de informações, visitaram várias freguesias, falaram com as pessoas e foram-se apercebendo de como a Festa é importante para a população. Foi nessas visitas que conseguiram retirar ideias para o projecto, que teve como produto final uma peça de teatro “às escuras”, com os protagonistas de olhos vendados.

Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.