Scarmind vencem o primeiro Alverca Band Fest

Os Scarmind foram os vencedores da primeira edição do concurso de bandas Alverca Band Fest, promovido pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. A banda reuniu as preferências do júri composto por Sandro Santos, em representação da junta de freguesia, Paulo Nascimento, do Armazém Do Rock, e Joel Silva, baterista dos HMB e Lacraus. O júri atribuiu ainda o segundo lugar ao colectivo MINAS - Make It Nice And Smooth e o terceiro lugar aos Efeito Borboleta. Os concertos decorreram no Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca, nos dias 29 e 30 de Abril. Os Scarmind vão agora subir ao palco das Festas de Alverca no dia 26 de Junho e os Make It Nice And Smooth dia 26 de Maio nas Festas do Sobralinho.

A primeira edição do concurso contou com a participação de 19 bandas de todos os estilos musicais. A qualidade dos projectos apresentados levou o júri a alargar a selecção inicial de oito para dez bandas a concurso. As bandas que concorreram são dos concelhos de Amadora, Almada, Lisboa, Loures, Odivelas, Sintra e Vila Franca de Xira. A organização já se comprometeu a dar espaço a novos talentos musicais em 2024, na segunda edição do Alverca Band Fest.



Scarmind: Viver da música

Os Scarmind tocam desde 2013 mas da formação original já só resta o actual vocalista Márcio Belezas, 34 anos, que na altura era guitarrista e vocalista de apoio. Desde há dois anos que a banda conta com o guitarrista Rafael Oliveira, 19 anos, com o baixista Adriano Câmara, 28 anos, e o baterista Pedro Rijo, 29 anos. A banda de hard rock/metal melódico tem músicos oriundos desde a Póvoa de Santa Iria aos Açores. A decisão de participar no Alverca Band Fest foi motivada pela troca de experiências com outras bandas e mostrar em palco o trabalho que demora horas a ser criado em estúdio. Os Scarmind lançaram o primeiro EP, “Newborn”, em 2016 e em plena pandemia gravaram “Resilience”.

Todos os elementos da banda trabalham na área da música e alguns têm projectos paralelos. É o caso do baterista Pedro Rijo, que para além de Scarmind toca em mais quatro bandas. Entre originais e bandas de covers/tributos considera que não é produtivo discutir quem merece mais palco, até porque tudo se resume a uma questão económica. Os espaços que têm bandas a tocar querem ser rentáveis e as bandas de originais não enchem a casa. O músico diz por isso que o fundamental é disponibilizar salas para ajudar quem faz música original. “O concelho de Vila Franca de Xira sempre foi forte em bons músicos e projectos, mas montras para expor o trabalho são poucas. As festas da zona não dão oportunidades porque ainda apostam em bandas de baile”, reitera o músico.



MINAS: Valorizar a música original

Os MINAS - Make it Nice and Smooth - começaram há dez anos em Vila Franca de Xira pela amizade entre o vocalista/compositor Nelson Simãozinho, 30 anos, e o guitarrista Marco Gomes, 29 anos. O nome da banda surgiu após o primeiro concerto que juntou o rap aos riffs de guitarra. Nelson Simãozinho começou a escrever poemas desde cedo e Marco desde os 14 anos que toca guitarra. Com o passar do tempo mais músicos juntaram-se à formação original e agora fazem parte do colectivo o vocalista Diogo Machado, 29 anos, o baterista Rúben Rodrigues, 29 anos, e o baixista Bernardo Nunes, 24 anos.

Os MINAS classificam o seu estilo musical como rap progressivo. A banda já concorreu a oito concursos e venceu três, a que se soma o segundo lugar no Alverca Band Fest. O primeiro álbum foi gravado por conta própria e o segundo através de concurso. O terceiro EP de originais está agora a ser gravado através de dinheiro ganho com os concertos. Sobre o motivo de participarem em mais um concurso Marco Gomes considera ser uma oportunidade para as bandas de originais mostrarem o seu trabalho às pessoas da zona. Nelson Simãozinho também considera uma mais-valia este tipo de iniciativa, até porque a oferta de música ao vivo no município é quase nula.