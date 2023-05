Três desportistas de Almeirim distinguidos com medalha de ouro do município

A Câmara de Almeirim distinguiu três jovens desportistas com medalhas de mérito desportivo de grau ouro na noite de quarta-feira, 26 de Abril. Os distinguidos foram a campeã nacional por clubes de teqball em 2022, Leonor da Costa Pinho; a campeã nacional na categoria juventude pré-open latinas de dança, Margarida Casebre Serrão e o triatleta Gustavo do Canto, que integra o projecto Esperanças Olímpicas Los Angeles 2028 e Sidney 2032.

Leonor da Costa Pinho tem 18 anos e de 2020 a 2023 frequentou o curso profissional de técnico de Desporto na Escola Secundária Marquesa de Alorna. Desde os quatro anos que pratico modalidades desportivas, tendo iniciado com a introdução ao meio aquático nas Piscinas de Almeirim. Entre 2013 e 2017 praticou ginástica acrobática na associação 20kms de Almeirim e esteve ligada ao Desporto Escolar em ténis e judo, tendo depois iniciado a prática de futsal e em 2021 mudou para o teqball tendo alcançado o título de campeã nacional por clubes em 2022 e estreou-se também como árbitro principal no circuito nacional de Beach Teqball em Abrantes. Em Outubro de 2022 foi apurada para a selecção nacional de teqball na categoria singles.

Margarida Casebre Serrão, 17 anos, natural da freguesia de Fazendas de Almeirim e residente em Paços dos Negros, manifestou, desde pequena o gosto pela dança, dando passos pelo ballet, folclore e zumba, estando actualmente na dança desportiva. Iniciou o seu percurso na dança desportiva em 2016 na escola New Star Dance Club, em Santarém, tendo sido campeã e vice campeã regional. Desde 2019 está na Escola de Dança Desportiva Xira Dance Academy em Vila Franca de Xira tendo alcançado o título de campeã nacional na categoria juniores II em standard na categoria juventude pré-open latinas.

Gustavo do Canto, de 18 anos, natural de Almeirim, tem conseguido aliar os estudos aos bons resultados desportivos no triatlo, tendo concluído o ensino secundário no quadro de excelência. Actualmente é atleta residente do Centro de Alto Rendimento do Jamor, tendo no seu currículo vários títulos de vice-campeão nacional e participações no europeu e mundial da modalidade. É medalha de prata na Taça da Europa de Triatlo de Juniores na Turquia e foi vencedor por três vezes da Taça de Portugal de Triatlo. Este ano passou a integrar o Projeto Esperanças Olímpicas Los Angeles 2028 e Sidney 2032.