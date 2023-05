Convento de Cristo assinala Noite Europeia e Dia Internacional dos Museus

O Convento de Cristo, em Tomar, vai assinalar a Noite Europeia dos Museus (13 de Maio) e o Dia Internacional dos Museus (18 de Maio) com visitas guiadas temáticas. Em comunicado, a direcção do Convento de Cristo refere que para dia 13 (com inscrição gratuita até 10 de Maio) está programada, entre as 21h00 e as 23h00, a "Visita em Clausura", uma “visita animada aos espaços de recolhimento monástico, nos quais se lembra a vivência dos freires de Cristo e onde, em corredores desertos, se dão encontros improváveis com a História".

No dia 18 realizar-se-ão cinco visitas guiadas para famílias, “O Convento de Cristo em trinta minutos”, com inscrição gratuita até à véspera.

O Dia Internacional dos Museus foi criado em 1977 pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM) para promover, junto da sociedade, uma reflexão sobre o papel dos museus no seu desenvolvimento, tendo este ano por tema “Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar”. A Noite Europeia dos Museus surge de uma iniciativa, de 2005, do Ministério da Cultura de França.