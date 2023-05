Dia da Mãe: o amor que não se gerou no ventre mas no coração

Maria da Fé sempre teve o sonho de ser mãe. Depois de várias tentativas falhadas decidiu avançar com o processo de adopção. É mãe de dois e o amor que lhes tem gerou-se no coração. A propósito do Dia da Mãe, Maria da Fé partilha a sua história com O MIRANTE.