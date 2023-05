Festas de Abrantes com um dos melhores cartazes de sempre

As festas vão decorrer de 7 a 14 de Junho e envolvem todo o centro histórico da cidade, com espectáculos, catividades desportivas, artesanato, folclore e as tradicionais tasquinhas espalhados pelas várias praças.

As Festas de Abrantes regressam de 7 e 14 de Junho com um programa recheado de espectáculos musicais, artesanato, tasquinhas e um conjunto de novos espaços e atividades, segundo o presidente do município. “Este programa é um dos melhores de sempre”, disse Manuel Valamatos na apresentação da iniciativa.

Do programa, o autarca destacou os espetáculos musicais e algumas “novidades”, como a realização da Feira de Artesanato no Largo Motta Ferraz, o regresso do fogo de artifício ao Aquapolis Sul, a animação no Largo João de Deus com o Palco Sunset, por onde irão passar vários DJs, e uma exposição com trabalhos dos alunos do Curso de Artes Visuais da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu que será inaugurada em 14 de Junho, feriado municipal, no quARTel – Galeria Municipal.

Com mais um dia de celebração em relação ao ano anterior e um investimento global na ordem dos 300 mil euros, Manuel Jorge Valamatos disse que as Festas de Abrantes “voltam a ser ponto de encontro da comunidade”, com milhares de pessoas esperadas para os concertos de Marisa Liz (7 de Junho), Agir (8 de Junho), D.A.M.A (9 de Junho), Festa M80 (10 de Junho), Pedro Dyonysyo (11 Junho), Toy (12 de junho) e Calema (13 de Junho).

As comemorações oficiais do Dia da Cidade, em 14 de Junho, vão decorrer no Quartel dos Bombeiros de Abrantes, por ocasião do 10.º aniversário da Associação Humanitária, dia em que se irá “homenagear e valorizar o trabalho desenvolvido todos os dias pelos bombeiros”, a par das associações de escuteiros do concelho “que este ano comemoram 100 anos de existência”.

O presidente da autarquia adiantou ainda que as festas envolvem todo o centro histórico da cidade, com espectáculos, atividades desportivas, artesanato, folclore e as tradicionais tasquinhas espalhados pelas várias praças. A Esplanada 1.º de Maio (Largo do Tribunal) será o palco principal das Festas de Abrantes por onde irão passar os grandes concertos e a noite das Marchas Populares (12 de Junho) com a participação do Centro Escolar de Tramagal, Centro Social de Nossa Senhora da Oliveira (Tramagal), Escola António Torrado, de Abrantes, Centro de Apoio a Idosos da Freguesia de Rio de Moinhos e Companhia dos Alegres, do Pego.

Já na Praça Raimundo Soares (Largo da Câmara) estará o Palco Jovem por onde irão passar Peat DJ, DJ Fifty, Juniork, DJ Riot, DJ Brix, DJ Poppy, DJ Danni Vita, DJ Kiko is Hot, DJ Kid KaT, DJ Mariño, DJ Akura E DJ Diana Oliveira. Na Praça Barão da Batalha vai estar instalado o Palco Tradições que todos os dias receberá espevtáculos de animação de rua, ranchos folclóricos e bandas filarmónicas.

O Espaço Famílias estará no jardim da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes com insufláveis, jogos tradicionais e pinturas faciais. As tasquinhas voltam a ocupar o Jardim da República onde também haverá um palco que com animação todos os dias, enquanto o Espaço Visit Abrantes, de promoção e valorização das potencialidades turísticas do concelho, estará instalado no Largo Ramiro Guedes.