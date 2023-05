Conferência sobre as irmãs Sigeia em Torres Novas

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, recebe, no dia 17 de Maio, a conferência “Ângela e Luiza Sigeia: duas mulheres eruditas no Portugal de Quinhentos”, no âmbito da Feira da Época agendada de 1 a 4 de Junho. A conferência terá como oradora a historiadora Catarina Monteiro, com mestrado em História Moderna, com a dissertação “Quando as sombras ofuscam a luz. Luísa e Ângela Sigeia: estórias e histórias de vida no Portugal de Quinhentos”, tendo em curso o projecto de doutoramento "A Senhora D. Catarina: Mulheres e ação política na Europa (1550-1650)”, afirma uma nota da Câmara de Torres Novas.

A feira de recriação histórica de Torres Novas, que decorre de 1 a 4 de Junho, tem como tema “Femina Mvndi | Ângela e Luiza – As Irmãs Sigeas”, recuperando a história das filhas de Diogo de Sigeu e de Francisca de Velasco, “família de eruditos e humanistas muito influente na corte de D. João III e da rainha D. Catarina”, e que marcaram a sociedade torrejana, em meados do século XVI, quando então se instalaram na vila, acrescenta.

Segundo o município torrejano, Luiza Sigea foi “figura de destaque na corte da infanta D. Maria, filha de D. Manuel I” e reconhecida na Europa, “em boa parte devido ao poemeto Syntra, remetido ao Papa Paulo III, em 1546”, e Ângela Sigea notabilizou-se como escritora, mas, sobretudo, como música.