“Levantado do Chão” no Clube de Leitura da Azinhaga

O Clube de Leitura do pólo da Fundação José Saramago da Azinhaga, no concelho da Golegã, apresenta, no sábado, 13 de Maio, o romance “Levantado do Chão”, com Joana Sofio e Nuno Cacilhas, técnicos responsáveis do Roteiro Literário Levantado do Chão.

Em comunicado, a fundação afirma que o romance, publicado em 1980, “acompanha a vida de três gerações de uma família de camponeses sem terra, os Mau-Tempo”, num “retrato social da ruralidade portuguesa no séc. XX, onde as sofridas condições de trabalho que se faziam viver na época se defrontam com a luta por um futuro mais esperançoso e digno”.

Para dia 18, a fundação tem agendado um passeio do Dia da Espiga, inspirado no parágrafo do mesmo livro do Nobel da Literatura: "Do chão sabemos que se levantam as searas e as árvores, levantam-se os animais que correm os campos ou voam por cima deles, levantam-se os homens e as suas esperanças. Também do chão pode levantar-se um livro, como uma espiga de trigo ou uma flor brava".