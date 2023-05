partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Peça ‘A Três Irmãs’ com dose dupla em Santarém

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, vai receber a peça de teatro ‘As Três Irmãs’ nos dias 19 e 20 de Maio, pelas 21h30. Segundo o resumo da peça, trata-se de uma criação de Tita Maravilha, actriz, cantora, performer e palhaça que conta no elenco com Ivvi Romão, João Abreu e Luan Okun e que instiga a reflexão sobre como o sistema político na Rússia (onde a peça acontece) lida com pessoas LGBTQIA+.

‘As três Irmãs’, criada a partir da peça homónima de Anton Tchekhov, combina a estrutura literária de um clássico com as ideias de vanguarda da contemporaneidade. O espectáculo foi o projecto vencedor da 5ª edição da Bolsa Amélia Rey Colaço, uma iniciativa promovida pelo Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa), A Oficina (Guimarães), O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo), e o Teatro Viriato (Viseu).