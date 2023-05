Ribeira de Santarém recebe espectáculos do Teatro Nacional D. Maria II

O Teatro Nacional D. Maria II, sediado em Lisboa, vai apresentar o espectáculo ‘Cartografia dos Desejos – A Pele’ no Teatro Clube Ribeirense, na Ribeira de Santarém. A primeira sessão está agendada para as 16h00 de sábado, 13 de Maio, e a segunda sessão no domingo, 14 de Maio, pelas 10h30. As entradas são grátis.

Segundo nota da câmara de Santarém, o projecto do colectivo Pele, ‘Cartografia dos Desejos’, título inspirado em Suely Rolnik e Félix Guattari, propõe um espaço e tempo de reflexão e exercício do simbólico. A direcção artística é de Maria João Mota e Fernando Almeida, sendo uma coprodução entre o Teatro Nacional D. Maria II, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian.