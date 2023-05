Rodrigo Leão apresenta ‘Piano para Piano’ em Santarém

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O músico e compositor Rodrigo Leão vai apresentar o espectáculo ‘Piano para Piano’ no sábado, 13 de Maio, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. O concerto começa às 21h30 e o artista vai partilhar o palco com sua filha Rosa, de 19 anos, e apresentar composições de sua autoria, pensadas para serem executadas em dois pianos acústicos.