Semana da Diversidade Cultural no Entroncamento

O Entroncamento vai celebrar o Dia Mundial da Diversidade Cultural, que se assinala a 21 de Maio, com uma semana, de 18 e 26, de actividades para “celebrar a riqueza” das culturas mundiais e o “papel essencial do diálogo intercultural”. Em comunicado, a Câmara do Entroncamento afirma que a celebração é “uma oportunidade de destacar a diversidade como agente de inclusão e mudança positiva”, salientando a realização, dia 20, do II Encontro Intercultural do Entroncamento, “um evento marcado pelo artesanato, música, aromas, sabores, dança e desporto alusivos às diferentes comunidades” representadas no concelho.

O encontro culmina com o concerto de Iran Costa, na Praça Salgueiro Maia, incluindo o programa da Semana da Diversidade Cultural a celebração do 8.º aniversário do Museu Nacional Ferroviário (dia 18), uma conversa/concerto sobre Interculturalidade, “De lá para si”, no dia 21, e, no dia 26, o fórum “Quem Vê cores não Vê Corações”.