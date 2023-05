Teatro Municipal de Ourém recebeu concerto de Carminho

A noite de 6 de Maio ficou marcada pela actuação da fadista Carminho no Teatro Municipal de Ourém. Actualmente em digressão mundial para divulgar o seu sexto disco, intitulado “Portuguesa”, a cantora deixou claro em palco porque é considerada uma das maiores embaixadoras da música portuguesa. Perante um auditório repleto, a artista surpreendeu ao fundir os instrumentos tradicionais do fado com elementos menos previsíveis como a guitarra elétrica e o mellotron, sem nunca perder a essência do fado.

Ao explorar as várias combinações dentro dos cânones do fado, Carminho repensa a forma de compor dentro deste género musical, oferecendo uma visão fresca e inovadora que se funde com a sua herança tradicional. Os temas foram acompanhados por efeitos cénicos surpreendentes que capturaram a atenção dos espectadores, mantendo-os presos às cadeiras do início ao fim.