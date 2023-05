"Quem és tu?... Alice" em cena no Teatro Taborda em Santarém

O Veto Teatro Oficina leva de novo à cena na tarde de domingo, 14 de Maio, a peça "Quem és tu?... Alice". O espectáculo, com adaptação e direcção de Fernanda Narciso e música de João Madeira, tem início marcado para as 16h00. A peça junta em cena actores do Veto Teatro Oficina com alunos da Academia de Teatro do Círculo Cultural Scalabitano.